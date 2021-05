Der Fiesmeier lässt sich seinen Auftritt in Uthmöden nicht nehmen

Der Fiesmeier war am Pfingstmontag in Uthmöden unterwegs.

Haldensleben - Auf viele lieb gewonnene Traditionen muss seit der Corona-Pandemie verzichtet werden oder sie können nur in einem anderen Rahmen stattfinden. Aber verschiedenste lokale Akteure versuchen im Kleinen für ein bisschen Abwechslung zu sorgen. Zu einem dieser kulturellen Höhepunkte kam es am Pfingstmontag in Uthmöden bei schönstem Wetter.

Dort zieht normalerweise der Fiesmeier durch den Ort. Bereits am Sonntag sammeln Kinder die Blumenspenden der Anwohner ein, mit denen dann der Kopfschmuck der Könige und Fiesmeierbegleiter dekoriert wird. Beim Königslauf an der Utau entscheidet sich dann, wer von den Jungen des Ortes der erste und zweite König wird. Der Pfingstmontag beginnt dann mit dem Weckruf der Kinder und Jugendlichen um sechs Uhr. Immerhin müssen die Uthmödener wissen, dass bald der Fiesmeier kommt.

Alles etwas anders als sonst

Dieses Jahr war alles etwas anders. Zwei Kinder seien mit dem Fahrrad zwei Mal mit den Fiesmeierglocken durch das Dorf gefahren, um zwischen acht und neun Uhr die Uthmödener zu wecken, wie Ortsbürgermeisterin Marie Ohrdorf berichtet. „Wir haben das bewusst spontan geplant und nicht größer bekannt gegeben, damit es zu keinen großen Menschenansammlungen kommt und die Hygieneregeln eingehalten werden“, erklärt sie weiter. Und so stattete der Fiesmeier auch dieses Jahr in seinem bis 85-Kilogramm schweren Gewand aus Birkenlaub und Blumen den Einwohnern einen Besuch ab.

Das sei eine große Überraschung gewesen, mit der so niemand mehr gerechnet hatte, erzählt Ohrdorf. Ausfallen musste jedoch die Tradition, dass Kinder zusammen mit dem Fiesmeier von Haus zu Haus ziehen und dort Lebensmittel wie Eier, Milch und Puddingpulver erbitten. Denn auch auf das gemeinsame Pfingstessen aus Eierback und Milchsuppe musste dieses Jahr aufgrund der geltenden Corona-Regeln verzichtet werden. Die Uthmödener freute es jedenfalls sehr, dass wenigstens ein kleiner Teil der Fiesmeiertradition auch dieses Jahr stattfinden konnte.