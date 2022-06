Der Haldensleber Weihnachtsbaum steht

Nun ist er da: Haldenslebens Weihnachtsbaum. Ein bisschen eng war es an der ein oder anderen Stelle in Haldenslebens Innenstadt schon, als die Mitarbeiter des Stadthofes ihn mittels eines Lastwagens heran transportierten. Aber so ein Baum von 14,5 Metern Größe ist eben ein echtes Schwergewicht. Die nordamerikanische Küstentanne stand gestern Vormittag noch auf dem Grundstück der Familie Winkelmann in Hörsingen – dort, wo sie 1994 gepflanzt worden war. Nun ziert sie den Haldensleber Marktplatz und soll in den kommenden Tagen geschmückt werden, damit sie am ersten Advent in vollem Glanz erstrahlt. Die Stadthofmitarbeiter haben in Vorbereitung auf Weihnachten noch viel zu tun. So schmücken sie auch den Baum, den sie gestern auf dem Bahnhofsvorplatz aufstellten und alle Bäume in den Ortsteilen von Haldensleben.