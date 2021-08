Der Kinderkirche in Erxleben fehlt der Hort

Schnell und unkompliziert hat die Gemeinde Erxleben dem Kirchenkreis helfen können. Der Kinderkirche würden sonst mit Beginn des neuen Schuljahres Räumlichkeiten für Treffen der Kinder in Erxleben fehlen.

Ähnlich wie hier bei den jährlichen Bibeltagen in Behnsdorf geht es bei den wöchentlichen Treffen der Kinderkirche um Themen rund um Gott und die Welt. Die Kinder treffen sich nachmittags nach der Schule.

Erxleben - Mit Beginn des neuen Schuljahres ziehen die Kinder aus den Grundschulen Beendorf und Bregenstedt in die neu erbaute Grundschule in Erxleben. Daraus ergeben sich nicht nur Änderungen für den Schulbetrieb und die Hortbetreuung, sondern auch für die Arbeit des Gemeindepädagogen Karl-Michael Schmidt.

„Seit mittlerweile elf Jahren bin ich im Kirchenkreis als Gemeindepädagoge für die Arbeit mit Kindern und Familien tätig“, erklärte er während der jüngsten Gemeinderatssitzung im Hakenstedter Dorfgemeinschaftshaus. Er hat ein großes Einzugsgebiet, unter anderem gehört die Gemeinde Erxleben dazu. Zu seinen Aufgaben gehört die wöchentlich stattfindende Kinderkirche, die bisher dank einer guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde im Hort der Grundschule stattfinden konnte. Doch mit dem Umzug muss eine neue Lösung her, denn in Erxleben lässt die Hortbetreuung vorläufig noch auf sich warten. „Wie kann ich die Kinder künftig erreichen“, wandte sich Karl-Michael Schmidt nun an den Gemeinderat, um eine Lösung für Raumfrage zu finden.

Die Kinderkirche soll als Angebot erhalten bleiben, aber dafür braucht es eben neue Räumlichkeiten. In Erxleben ist das nicht ganz einfach. Der Gemeindereferent zählt auf, dass es zwei Kirchen gebe, die jedoch nicht ganzjährig nutzbar seinen. Das örtliche Pfarrhaus sei mittlerweile verkauft. Wohin also mit 15 bis 20 Kindern?

Wie kann geholfen werden?

Erxlebens Gemeindeoberhaupt Steffen Koch hatte sich in Kenntnis des Problems bereits im Vorfeld Gedanken gemacht, wie geholfen werden könnte.

Er schlug vor, dass die Treffen mit den Mädchen und Jungen im Raum hinter der Bühne des Erxleber Kulturhauses stattfinden könnten. Dort sei genügend Platz vorhanden, um die Gruppe betreuen zu können.

Kreativ- und Bastelnachmittage sind dort ebenso möglich wie Gesprächskreise über Gott und die Welt, gemeinsames Singen oder Musizieren und alle sonstigen Aktivitäten, die in der regelmäßigen Kinderkirche stattfinden würden.

Die Begleichung der Fixkosten und die versicherungstechnischen Fragen müssten natürlich noch vor Schuljahresbeginn geklärt werden. Das jedoch sieht Karl-Michael Schmidt als machbar. Er könnte die Kinder von der Schule beziehungsweise der Hortbetreuung abholen und in einem nur wenige Meter dauernden Fußweg zum Kulturhaus begleiten.

Der Erxleber Gemeinderat stellte sich hinter seinen Bürgermeister, begrüßte den Vorschlag des Gemeindeoberhauptes und sprach sich für eine Nutzung des Kulturhauses zu diesem Zweck aus. Gemeinsam mit der Verwaltung der Verbandsgemeinde soll ein Nutzungsvertrag ausgearbeitet werden.