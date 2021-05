Der Weg zum Buch ist nicht weit

Drei Bücherzellen und fünf Bibliotheken bieten in den Ortschaften reichlich Abwechslung für Lesewillige

Hohe Börde - Constanze Arnendt-Nowak

Nicht nur zum alljährlichen Tag des Buches werden Bücher in der Gemeinde Hohe Börde wertgeschätzt. Wie die Gemeinde Hohe Börde aus Anlass des diesjährigen Gedenktages hinwies, werden die Bücherzellen, die engagierte Bürger in den vergangenen Jahren gestaltet haben, gut angenommen. Unterstützung haben bei dem kreativen Projekt das Freiwilligenbüro „aktive hohe börde“ und des Netzwerkes „Engagierte Stadt“geleistet.

Aus den Bücherzellen, die im Foyer des Rathauses in Irxleben, gegenüber des „Deutschen Hauses“ in Rottmersleben und im Ökobad in Nordgermersleben zu finden sind, können Interessenten Bücher entnehmen und auch neue hinzulegen.

Außerdem haben Lesewillige die Möglichkeit, sich in fünf Ortschaften der Gemeinde in liebevoll geführten Bibliotheken mit Lesestoff zu versorgen. Soweit es die Pandemieregelungen zulassen, können sie zu den regelmäßigen Öffnungszeiten aufgesucht werden.