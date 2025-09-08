Bahn plant Gleisbauarbeiten in Haldensleben Bahnübergang gesperrt für einen Monat: Bäcker Nisar bangt um Kunden

Die Deutsche Bahn plant Bauarbeiten an den Gleisen. Dadurch werden fast gleichzeitig die Bahnübergänge an der Hagen- und an der Schützenstraße in Haldensleben gesperrt. Die dort ansässigen Betriebe bangen um ihre Kunden, die nur durch lange Umleitungen zu ihnen finden.