Wo sein Leben begann, wollte er noch einmal in die Straßenbahn einsteigen: Rolf-Dieter Roggisch kam an einem ungewöhnlichen Ort zur Welt. Zum 70. Geburtstag ging es für den Magdeburger erneut auf die Schiene.

Geboren in der Magdeburger Straßenbahn: Rolf-Dieter Roggisch auf der Strecke seines Lebens

Auf den Jubilar! Rolf-Dieter Roggisch (2. von rechts) wurde am 1. Dezember 1955 in der Straßenbahn in Magdeburg geboren. Seine Familie schenkte ihm zum 70. Geburtstag eine Fahrt mit der historischen Bahn.

Magdeburg. - Vor 70 Jahren erblicke Rolf-Dieter Roggisch das Licht der Welt – nicht im Krankenhaus, sondern in der Straßenbahn in Magdeburg. Zum runden Geburtstag erfüllte sich für den Jubilar ein Herzenswunsch: Noch einmal konnte er die Strecke fahren, die sein Leben so ungewöhnlich beginnen ließ.