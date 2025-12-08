Überraschung zum 70. Geburtstag Geboren in der Magdeburger Straßenbahn: Rolf-Dieter Roggisch auf der Strecke seines Lebens
Wo sein Leben begann, wollte er noch einmal in die Straßenbahn einsteigen: Rolf-Dieter Roggisch kam an einem ungewöhnlichen Ort zur Welt. Zum 70. Geburtstag ging es für den Magdeburger erneut auf die Schiene.
08.12.2025, 07:30
Magdeburg. - Vor 70 Jahren erblicke Rolf-Dieter Roggisch das Licht der Welt – nicht im Krankenhaus, sondern in der Straßenbahn in Magdeburg. Zum runden Geburtstag erfüllte sich für den Jubilar ein Herzenswunsch: Noch einmal konnte er die Strecke fahren, die sein Leben so ungewöhnlich beginnen ließ.