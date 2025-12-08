weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Überraschung zum 70. Geburtstag Geboren in der Magdeburger Straßenbahn: Rolf-Dieter Roggisch auf der Strecke seines Lebens

Wo sein Leben begann, wollte er noch einmal in die Straßenbahn einsteigen: Rolf-Dieter Roggisch kam an einem ungewöhnlichen Ort zur Welt. Zum 70. Geburtstag ging es für den Magdeburger erneut auf die Schiene.

Von Sabine Lindenau 08.12.2025, 07:30
Auf den Jubilar! Rolf-Dieter Roggisch (2. von rechts) wurde am 1. Dezember 1955 in der Straßenbahn in Magdeburg geboren. Seine Familie schenkte ihm zum 70. Geburtstag eine Fahrt mit der historischen Bahn.
Auf den Jubilar! Rolf-Dieter Roggisch (2. von rechts) wurde am 1. Dezember 1955 in der Straßenbahn in Magdeburg geboren. Seine Familie schenkte ihm zum 70. Geburtstag eine Fahrt mit der historischen Bahn. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Vor 70 Jahren erblicke Rolf-Dieter Roggisch das Licht der Welt – nicht im Krankenhaus, sondern in der Straßenbahn in Magdeburg. Zum runden Geburtstag erfüllte sich für den Jubilar ein Herzenswunsch: Noch einmal konnte er die Strecke fahren, die sein Leben so ungewöhnlich beginnen ließ.