Haldensleben. - In zwei Modellregionen ist am 15. Januar 2025 für gesetzlich Versicherte die elektronische Patientenakte (ePA) eingeführt worden. Ab März soll sie dann in ganz Deutschland zur Verfügung stehen. Darin sollen medizinische Befunde und Informationen aus vorherigen Behandlungen über Praxis- und Krankenhausgrenzen hinweg gespeichert werden können. Die Patientendaten sollen damit übersichtlicher und schneller verfügbar sein, Papierkram wegfallen. Das verspricht zumindest das Bundesgesundheitsministerium. Doch bei Medizinern gibt es noch Bedenken – auch in Haldensleben.