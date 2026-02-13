Erwerbstätige in Sachsen-Anhalt waren 2024 nirgendwo so lange wegen Rückenleiden krankgeschrieben wie im Landkreis Börde. Das geht aus einer Analyse der Barmer hervor. Die Haldensleber Ärztin Dr. Ulrike Grotjohann gibt alltagsnahe Tipps, um den Rücken zu stärken.

Haldensleben - Rückenleiden machen Beschäftigten in der Börde zu schaffen. Nirgendwo in Sachsen-Anhalt waren die Erwerbstätigen im Jahr 2024 so lange wegen Rückenleiden krankgeschrieben wie im Landkreis Börde. Das geht aus Analysen der Barmer hervor.

Demnach waren Erwerbstätige zwischen Haldensleben, Wolmirstedt, Wanzleben und Oschersleben im vergangenen Jahr durchschnittlich 6,1 Tage wegen Rückenschmerzen krankgeschrieben. Insgesamt verzeichneten sie laut der Krankenkasse im Schnitt 28,1 Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage) und liegen damit deutlich über dem Landesschnitt von 27 Krankentagen.

Um Rückenproblemen vorzubeugen, rät neben der Barmer auch die Haldensleber Allgemeinmedizinerin Dr. Ulrike Grotjohann zu mehr Bewegung im Alltag: „Wir sitzen zu viel mit schlechter Körperhaltung und schenken dem Rücken zu wenig Beachtung“, erklärt die Medizinerin. Sie empfiehlt zehn Minuten tägliches Training, Dehnen und Muskelaufbau. „Dafür gibt es Tipps bei der Krankenkasse, beim Arzt, Apps fürs Handy oder bei Youtube kleine Videos“, sagt Ulrike Grotjohann.

Empfehlungen der Haldensleber Ärztin Dr. Ulrike Grotjohann für einen gesunden Rücken:

Rückenfreundliches Arbeiten/ rückenfreundlicher Arbeitsplatz

Aufrechte, gerade Haltung (Brust raus, Bauch rein…)

Lasten rückenfreundlich transportieren

Überbelastung vermeiden: Müssen alle Fenster an einem Tag geputzt werden? Muss der Garten an einem Tag winterfest gemacht werden?

Täglich 5 bis 10 Minuten Bewegung und Dehnen für den Rücken

Bei Rückenschmerzen: Wärmeanwendung

Schmerzstillende Salben

Schmerzarme Lagerung (eventuell Stufenbett; Beine in 90° aufs Sofa etc.)

Bei starken Schmerzen: Ruhe – bei leichten Schmerzen: Bewegung und Dehnen

Eventuell Medikamente (Rücksprache mit dem Arzt)

Bei hartnäckigen Schmerzen zum Arzt, ggf. Physiotherapie, Überweisung zum Orthopäden oder zum Röntgen/ MRT

Helfen können bei hartnäckigen Beschwerden neben dem Gang zum Arzt auch Physiotherapie, Rückenschule oder Rehasport. „Lieber zehn Minuten weniger am Handy spielen, zehn Minuten weniger Fernsehen gucken und dafür zehn Minuten Bewegung für den Rücken“, rät die Haldensleber Hausärztin.

„Bewegung ist ein zentraler Faktor, um Rückenproblemen vorzubeugen. Wer überwiegend sitzt und sich wenig bewegt, setzt sich langfristig einem erhöhten Risiko für Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems aus“, sagt auch Birgit Dziuk, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Sachsen-Anhalt.

Viele Krankentage laut Barmer-Analyse

Aus der Analyse der Krankenkasse geht weiter hervor, dass Arbeitnehmer in der Börde 2024 auch wegen psychischer Leiden durchschnittlich fünf Tage zu Hause blieben. Erkrankungen des Atmungssystems machten ähnlich viele AU-Tage aus (4,9).

„Seelische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen wirken sich oft stark auf die Arbeitsfähigkeit aus. Dazu kommt, dass eine psychische Erkrankung länger anhält als beispielsweise eine Grippe“, erklärt Birgit Dziuk. Häufig seien psychische Leiden schwer zu diagnostizieren und würden nicht unmittelbar behandelt, was zu verlängerten Ausfallzeiten führen könne.

Spannbreite von 25 bis 29 Krankentage in Sachsen-Anhalt

Die Spannbreite der von der Barmer ermittelten Fehlzeiten in Sachsen-Anhalt reiche von 25 bis 29 AU-Tagen. Am wenigsten waren demnach Arbeitnehmer im Altmarkkreis Salzwedel und am häufigsten Erwerbstätige im Landkreis Mansfeld Südharz krankgeschrieben.