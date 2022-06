Fahrsport-Tage Die Bösdorfer Pferde werden wieder angespannt

Der Fahrsport kommt in Bösdorf wieder ins Rollen. Markus Stottmeister, sein Team und seine vier Pferde sind von der Europameisterschaft im Vierspännerfahren, die in Budapest stattfand, gesund zurück. Leider verlief die Meisterschaft nicht ganz so, wie es sich der 25-Jährige gewünscht hat, aber nun freut er sich auf die Fahrsporttage.