In Haldensleben findet die deutschlandweit größte Briefmarkenausstellung statt. Anlass sind 200 Jahre deutsche Einwanderung in Brasilien. Ein weiterer Schwerpunkt: Literatur.

Haldensleben - Die wichtigste und größte Briefmarkenausstellung – die DEBRA 2024 – wird in diesem Jahr in Haldensleben stattfinden. Der Verein der Briefmarkenfreunde von Haldensleben richtet sie in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Brasilien und unter Schirmherrschaft von Landrat Martin Stichnoth (CDU) und Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) aus. „Anlass ist das Jubiläum ,200 Jahre deutsche Einwanderung in Brasilien’“, sagt Alfred Schmidt, Präsident des Bundes Deutscher Philatelisten (BDPh). Es würden zahlreiche Stücke aus Brasilien gezeigt. Doch das ist nicht der einzige Schwerpunkt der Ausstellung – ein weiterer ist Literatur. „Es werden sogar originale Briefe von Goethe zu sehen sein“, sagt Alfred Schmidt.