Die Gerikestraße in Haldensleben wird ab dem 30. Mai voll gesperrt

Die Gerikestraße in Haldensleben soll ab dem 30. Mai voll gesperrt werden. Den ganzen Sommer lang finden dort Bauarbeiten statt. Warum sie nötig sind und wie Mitarbeiter der Industrie-Unternehmen zur Arbeit kommen, hat die Volksstimme in Erfahrung gebracht.

Haldensleben - Die Gerikestraße ist eine der meist befahrenen Straßen in Haldensleben, sie ist die Hauptverkehrsader der Stadt. Gerade im Bereich des Gewerbegebietes, etwa nahe der Industriestraße und der Nathusiusstraße wird sie so stark befahren, dass das auch spürbar ist. Dort gibt es viele Schlaglöcher, Längs- und sogenannte Netzrisse in der Fahrbahndecke sowie Absackungen der Straße. „Das entspricht nicht mehr den Anforderungen einer Bundesstraße“, erklärt Sabine Gericke, Sachbearbeiterin für Bundes- und Landesstraßen bei der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt.