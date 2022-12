Die letzte Ruhe gemeinsam

In Haldensleben ist ab 2023 eine neue Form der Beisetzung möglich: die Baumbestattung. Die Nachfrage ist laut Rathaus besonders bei Paaren groß.

Auf dem städtischen Friedhof in Haldensleben sind ab 2023 auch Baumbestattungen möglich.

Haldensleben - Die Nachfrage sei besonders bei Paaren riesengroß, sagt Christine Steinert, Sachgebietsleiterin der Abteilung Friedhöfe der Stadt Haldensleben. Wer 60 Jahre verheiratet war, wolle in der Regel auch nebeneinander beigesetzt werden, fügt sie hinzu. Ab 2023 ist das in Haldensleben möglich – und zwar im Rahmen einer Baumbestattung. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend mit einem Beschluss besiegelt.