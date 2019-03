Christian Möhring hat die Dorfmeisterschaften im Tischtennis in Bülstringen gewonnen. Vorjahressieger Rene Görke wurde Dritter.

Bülstringen l Mit einem größeren Teilnehmerfeld als im vergangenen Jahr gingen die Bülstringer Sportler der Sportgemeinschaft (SG) in diesem Jahr an die Dorfmeisterschaften im Tischtennis. Im Begegnungszentrum herrschte reges Treiben, als Vereinschef Ulrich Falke zum Auftakt des sportlichen Turnieres für Jedermann die Lose für die Spieler und Tische vorbereitete. Erst am Vorabend hatte eine Feier im Begegnungszentrum stattgefunden, die Aufräumarbeiten waren noch in vollem Gange, als es schon sportlich losging.

Zahlreiche Kinder hatten ihre Väter zu den Dorfmeisterschaften begleitet, einige halfen Ulrich Falke gleich beim Loseschnippeln, hatten sich mit Mal- und Spielsachen ausgestattet oder versuchten sich selbst schon mit der Kelle und dem kleinen Zelluloidball am Spieltisch. Sie spielten zwar außer Konkurrenz, aber nicht mit weniger Spaß als ihre großen Vorbilder.

Nach den Vorrundenspielen im Einzel standen Thomas Wohlsdorf und Matthias Radtke (0:2) im ersten Halbfinale und Rene Görke sowie Christian Möhring (1:2) im zweiten Halbfinale an der Platte.

Bilder Nach der Einzelmeisterschaft lud die Sportgemeinschaft auch noch zu einem Doppelturnier ein. Foto: Carina Bosse



Platz drei geht an Görke

Das Spiel um Platz 3 entschied Rene Görke mit 2:0 für sich. Im einem spannenden Finale setzte sich schließlich Christian Möhring mit 2:1 gegen Matthias Radtke durch.

Und weil schon die Einzelpartien soviel Spaß bereitet hatten, wurde noch die Doppel-Dorfmeisterschaft angehängt.

Nach Gewinnsätzen qualifizierten sich Ulrich Falke und Detlef Damm, Matthias Radtke und Matthias Langer, Rene Görke und Marcus Woitkowiak sowie Christian Möhring und Robin Fahrenfeld für das Halbfinale.

Durchmarsch ins Finale

Den Durchmarsch in das Finale schafften Ulrich Falke und Detlef Damm sowie Rene Görke und Marcus Woitkowiak, wobei das letztgenannte Duo das entscheidende Spiel mit 2:0 gewinnen konnte und damit Ulrich Falke und Detlef Damm auf Platz 2 verwiesen.

Matthias Radtke und Matthias Langer kamen auf den Bronzeplatz, nachdem sie in ihrem letzten Spiel des Tages um Platz 3 Christian Möhring und Robin Fahrenfeld mit 2:0 das Nachsehen gaben.

Weibliche Verstärkung gab es entgegen dem Vorjahr an den Spieltischen nicht. Allerdings hatten sich einige fleißige Frauen wieder bereit erklärt, die Versorgung der Teilnehmer und Fans zu den Dorfmeisterschaften abzusichern. Dafür gebührte ihnen seitens der Sportler ein großes Dankeschön.