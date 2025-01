Für die Dokufiktion „I Love You My Narcissist“ ist das Filmteam um Regisseur Ali Schmahl in Haldensleben unterwegs. Wo schon gedreht wurde und wann die nächste Filmklappe fallen soll.

Dokufiktion „I Love You My Narcissist“

Stefanie Schmahl während des Drehs in Pfeiffers Bäckerei in der Hagenstraße.

Haldensleben. - In der vergangenen Woche haben die Dreharbeiten für den Spielfilm „I Love You My Narcissist“ begonnen – zu Deutsch „Ich liebe dich, mein Narzisst“. Dafür war die Crew an verschiedenen Orten in Haldensleben unterwegs.