Drömling: Störche trotzen der Trockenheit

Kämkerhorst/Calvörde - Störche bekommen gern mal nasse Füße. Denn feuchte Wiesen sind für sie wichtiger Lebensraum. Doch in diesem Frühling und Sommer war es in vielen Gegenden eher trocken. Es regnete kaum. In diesem Jahr waren 66 Storchennester im gesamten Drömlingsgebiet – in Niedersachsen neun Horste und in Sachsen-Anhalt 57 Nester – besetzt. Trotz der Trockenheit sind in diesen Nestern 134 Jungstörche flügge geworden, in Niedersachsen 19 Jungstörche und in Sachsen-Anhalt 115. „Das ist ein besetztes Storchennest weniger als 2021, aber 4 Jungstörche mehr als 2022“, bilanziert Nicole Eckhardt. Sie ist in Sachen Storchenschutz die zuständige Mitarbeiterin in der Verwaltung des Biosphärenreservates Drömling.