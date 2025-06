Das Risiko für Waldbrände steigt bei Hitze und Trockenheit. In der Börde gilt aktuell die mittlere Gefahrenstufe. Was Waldbesucher jetzt beachten müssen und wie der Wald geschützt werden kann.

Durch Hitze und Trockenheit steigt die Gefahr von Waldbränden: Was Waldbesucher und Waldbesitzer in der Börde jetzt beachten müssen

Haldensleben. - Hitze und Trockenheit lassen besonders im Sommer das Risiko für Waldbrände steigen. Tagelang wütete in dieser Woche beispielsweise am Königsberg im Harz ein großflächiger Waldbrand. Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten der Einsatzkräfte. Nicht nur haben solche Brände verheerende Folgen für Natur und Tiere – es besteht in dem Gebiet auch akute Lebensgefahr für die Bevölkerung. Auch die Stadt Haldensleben ist von einem üppigen Waldgebiet umgeben. Aktuell gilt dort und in der gesamten Börde sowohl nördlich als auch südlich der A2 die mittlere Waldbrandgefahrenstufe 3. Was bedeutet das?