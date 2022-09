Durch hohe Kosten wächst der Druck auf die Bäcker in der Börde

Haldensleben - „Wir sehen mit Sorgen in die Zukunft und fragen uns, wie lange unsere inhabergeführten regionalen Bäcker und Fleischer in der aktuellen Situation noch durchhalten können“. Diese drastischen Worte findet die Kreishandwerkerschaft Elbe-Börde in einem offenen Brief an Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff und die Landtagsabgeordneten.