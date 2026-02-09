Die Zahl der Elektroauto-Zulassungen ist im Landkreis Börde gestiegen. Trotzdem bleiben viele Kunden skeptisch.

Viele Kunden seien bei Elektroautos immer noch zurückhaltend, sagt Thomas Kniep vom „Autopark Haldensleben“.

Haldensleben - Auf den Straßen der Börde fahren immer mehr E-Autos. Das geht aus einer Mitteilung der Landkreisverwaltung auf Nachfrage der Volksstimme hervor. Demnach wurden 2025 insgesamt 885 Elektrofahrzeuge im Landkreis zugelassen. Damit sind die Zulassungszahlen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen. 2024 wurden laut Landratsamt 513 E-Fahrzeuge zugelassen, 2023 waren es 499.