Ehemalige Katro-Mitarbeiter werden in Haldensleben aus besonderem Grund gesucht

Haldensleben - Es gab Klöße halb und halb, Quarkkäulchen, Kartoffelpuffer, außerdem Chips, Cracker, Plätzchen und mehr: Im Kartoffelveredlungswerk „Katro“ in Haldensleben wurden zu DDR-Zeiten Produkte hergestellt, die im gesamten Osten Deutschlands verkauft wurden. Rund 200 Mitarbeiter waren in der Katro tätig – vorrangig waren es Frauen. „An den Trocknern und Maschinen, also eigentlich in der ganzen Produktion, waren Frauen. Auch in den betriebseigenen Laboren, in Küche und Kantine: alles Frauen. Die Handwerker, das waren eigentlich alles Männer“, erinnert sich Gisela Wesemann-Möller.