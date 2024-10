Seit 2018 hat Daniel Schulz das Sagen im Kleinod am Rande von Nordgermersleben. Während er im Sommer die Sicherheit seiner Gäste im Blick hat, wird im Herbst und Winter die nächste Saison vorbereitet.

In Nordgermersleben engagiert

Nordgermersleben - Etwas außerhalb der Ortslage inmitten der Felder und von Bäumen umschlossen befindet sich das Öko-Schwimmbad Nordgermersleben. Hier hat Daniel Schulz das Sagen. Im Moment hält er die Düse eines Hochdruckreinigers in den Händen, um die Bohlen am Beckenrand zu säubern – das letzte Mal in diesem Jahr. Denn Daniel Schulz hat eine intensive Badesaison hinter sich. Warum er auch im Herbst genug zu tun hat.