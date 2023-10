Rheuma hat Hunderte Gesichter. Anlässlich des Welt-Rheumatages am 12. Oktober berichten zwei betroffene Frauen aus dem Landkreis Börde, was die Erkrankung mit ihnen macht.

Haldensleben - Wenn Olivia Keitel morgens aufsteht, ist es oft besonders schlimm. Die Gelenke sind steif und schmerzen. Zum Nachmittag hin wird es meist etwas besser. Die Rottmersleberin ist an rheumatoider Arthritis erkrankt. „Ich war 39, als ich die Diagnose erhielt“, erinnert sie sich. In den vergangenen 20 Jahren „wanderte“ das Rheuma quer durch ihren Körper. „Die Morgensteifigkeit und die rheumatischen Schübe sind am belastendsten“, sagt sie.