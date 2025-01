Beim Manuel-Naruhn-Gedenkturnier sind die Zuschauerränge in der Haldensleber Ohrelandhalle gut gefüllt. Die Einnahmen sind für einen guten Zweck gedacht.

Sportliche Benefizveranstaltung in Haldensleben

Die Ohrelandhalle war am Sonntag voll. Weder Schnee noch Eisregen hatte die zahlreichen Zuschauer davon abhalten können, dem jährlichen Manuel-Naruhn-Gedenkturnier beizuwohnen, das der Handballsportverein Haldensleben ausgerichtet hat. Mit dem Handballturnier, das seit 2009 schon mehr als ein Dutzend Mal ausgetragen wurde, soll an den an Lungenkrebs verstorbenen Manuel Naruhn erinnert werden, der lange als Spieler und Trainer beim HSV aktiv war. Gleichzeitig wurden Spenden für den guten Zweck gesammelt.