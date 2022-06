Ein Weihnachtsmann, ein Handvoll Helfer und ein Bäumchen sorgen in Weferlingen für viel Spaß

Gut Ding braucht Weile – bei der Baumpflanzung in Weferlingen hat sich das alte Sprichwort am Wochenende bestätigt. Dabei entpuppte sich ein Schnäppchen als Niete.

Ein Baum wird gepflanzt - da braucht es helfende Hände, wie hier in Weferlingen, wo die Männer vom Bürgerverein mit vereinten Kräften das Unterfangen angehen. Unterstützung erhalten sie dabei vom Weihnachtsmann höchstpersönlich.

Weferlingen - Gut Ding braucht Weile – bei der Baumpflanzung in Weferlingen hat sich das alte Sprichwort am Wochenende bestätigt. Und das nicht nur, weil es zehn Jahre dauerte, bis die Idee in die Tat umgesetzt wurde. Nein, auch eine fehlende Wurzel sorgte für Verzögerung.