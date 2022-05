„Eine Institution“: Evangelische Sekundarschule Haldensleben verabschiedet Schulleiterin

Mehr als zehn Jahre lang leitete Pia Kampelmann die evangelische Sekundarschule in Haldensleben. Nun hat sie sich in den Ruhestand verabschiedet - auf ihre ganz eigene Art.

Haldensleben - Die Hüpfburg ist aufgebaut, die Blumenbouquets und der Geschenketisch stehen bereit, die geladenen Gäste sind eingetroffen. Nur die Hauptfigur des Tages fehlt, und so bleiben die beiden Bühnen auf dem Pausenhof und in der Aula erst einmal leer: Am Tag ihrer Verabschiedung als Schulleiterin der evangelischen Sekundarschule steht Pia Kampelmann im Stau.

Am Ende kommt sie natürlich doch – ganz so, wie ihre Schüler, Kollegen und Wegbegleiter sie kennen, seit Kampelmann im Spätsommer 2010 die Leitung der damals noch jungen Schule übernahm: Graues Jackett, T-Shirt, Jeans, Turnschuhe. Nur die Glimmstängel hat sie inzwischen gegen die E-Zigarette eingetauscht. „Heute ist ein turbulenter Tag. Aber wir haben es ja auch nicht mit einer normalen Schulleiterin zu tun“, scherzt Britta Meyer in ihrer Begrüßungsrede. Sie wird das Amt kommissarisch übernehmen, bis über die Nachfolge offiziell entschieden wurde.

Zahlreiche Gäste sind an diesem Mittwochvormittag der Einladung der Evangelischen-Johannes-Schulstiftung gefolgt, um Pia Kampelmanns Arbeit der vergangenen Jahre zu würdigen. Britta Meyer hebt deren Einsatz bei der energetischen Sanierung der Schule hervor, Schulpfarrer Robert Neumann lobt Kampelmann für die Einführung der Segensfeiern als Gegenentwurf zur Jugendweihe.

Aber auch das Engagement der Schulleiterin bei der Partnerschaft mit der Itamba High School in Tansania und bei den „English for Parents“-Kursen kommen zur Sprache. „Mit Ihnen geht eine der wichtigsten Figuren der lokalen Bildungslandschaft“, betont Haldenslebens stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Wendler in ihrem Beitrag.

Dirk Michelmann (SPD), Dezernent für Bildung beim Landkreis Börde, sieht es ähnlich: „Sie sind im besten Sinne eine Institution“.

Theaterstück der Sechstklässler

Daneben haben die Sechstklässler das Theaterstück „This Is the House That Jack Built“ vorbereitet. Robert Neumann, Hardy Schulze und Kathleen Henning aus dem Kollegium sorgen mit Songs wie Neil Youngs „Heart of Gold“ und Bukaharas „Happy“ für die Musik.

Am Ende bleibt das Bild einer Frau, die ihr Amt nicht nur mit Leidenschaft ausgefüllt hat, sondern auch als ein menschliches Original in Erinnerung bleiben wird: Die Katholikin an der evangelischen Schule, die England- und Whiskyliebhaberin, die Technikbegeisterte mit dem trockenen Humor. Und: Der Borussia-Dortmund-Fan. Auffällig häufig ist die Kleiderwahl der Gäste an diesem Tag auf die Farben Schwarz und Gelb gefallen.

„Um sie zu ersetzen, braucht es eine ganze Mannschaft“, sagt Stiftungsvorsitzender Michael Bartsch, bevor er das Steuerrad an Kampelmanns Nachfolgerin übergibt. Auch die scheidende Direktorin bekommt Geschenke: Eine Papstbank, viele Blumen und – natürlich – einen guten Whisky.

Schließlich tritt Pia Kampelmann draußen auf die Bühne, um sich von ihren Schülern zu verabschieden, die sich auf dem Hof versammelt haben. „Sie haben einen super Job gemacht“, erklärt Greta im Namen der Schüler. Und als es einmal etwas emotional wird, sagt Pia Kampelmann trocken: „Jetzt wollen wir uns mal entspannen. Ich gehe doch nur in Rente“. Sie wolle sich auch künftig in der Stiftung engagieren.