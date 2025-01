Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Mittwochnachmittag (22. Januar) auf der Kanalbrücke am Rolli-Bad in Haldensleben gekommen. Grund war ein Einsatz von Rettungskräften.

Rettungskräfte waren am Mittellandkanal in Haldensleben im Einsatz.

Haldensleben - Zu Verkehrsbehinderungen ist es am späten Mittwochnachmittag auf der Kanalbrücke in der Nähe des Rolli-Bades in Haldensleben gekommen. Wie die Leistelle des Landkreises Börde auf Nachfrage mitteilte, war offenbar eine Frau von der Brücke in den Mittellandkanal gesprungen.

Gegen 17 Uhr seien Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert worden. Die Frau sei von den Rettungskräften aus dem Wasser geborgen und schließlich in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.

Anschließend konnte der Verkehr wieder rollen.