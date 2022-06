Entkernung und Sanierung des Hortgebäudes in Süplingen könnte noch 2021 starten

Von Juliane Just

Das alte Hautpgebäude der Kita „Wirbelwind“ in Süplingen soll entkernt und saniert werden, damit dort 35 Hortkinder einziehen können. Dafür hatten sich Anwohner und Eltern eingesetzt. Laut Stadtverwaltung könnte damit schon Ende 2021 begonnen werden.

Archivfoto: Juliane Just

Das alte Gebäude der Kita "Wirbelwind" in Süplingen wird fürdie Hortkinder saniert.

Süplingen - Nachdem die Kinder der Kita „Wirbelwind“ in Süplingen im Sommer 2020 in ein nagelneues Gebäude eingezogen sind, wartet das alte Hauptgebäude derzeit noch auf seine Umrüstung. Das Haus, das in direkter Nachbarschaft steht, soll entkernt und energetisch saniert werden. Wie die Stadtverwaltung im Ortschaftsrat Süplingen verlauten ließ, könnte mit dem Hort-Umbau noch 2021 begonnen werden.