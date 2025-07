Stuttgart - Stürmer Jacob Bruun Larsen verlässt den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und wechselt in die zweite englische Liga. Der dänische Nationalspieler einigte sich mit dem FC Burnley auf einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2029. Larsen war bereits während der Saison 2023/24 an die Clarets verliehen worden. Über die Ablösesumme machte Burnley keine Angaben.

„Die Entscheidung fiel mir sehr leicht. Als ich erfuhr, dass der Club Interesse hatte, wusste ich, dass ich bereit war, zurückzukommen und hier dauerhaft zu unterschreiben“, sagte Larsen.

Rückkehr nach Turf Moor

Der 26-Jährige stand von 2016 bis 2020 bei Borussia Dortmund unter Vertrag, wurde dann aber im Januar 2018 bis zum Saisonende an die Stuttgarter verliehen. Nach der Rückkehr zum BVB wechselte der Angreifer in der Winterpause der Saison 2019/2020 zur TSG 1899 Hoffenheim, wo er einen Kontrakt bis 2024 erhielt. Ende Januar 2021 wurde Larsen an den RSC Anderlecht verliehen.

Zur Saison 2021/22 kehrte er nach Hoffenheim zurück, um im Juli 2023 per Leihe für ein Jahr zum FC Burnley zu gehen. Auch nach seiner Rückkehr im Sommer 2024 konnte sich in Hoffenheim keinen Stammplatz erkämpfen und kehrte in diesem Januar nach Stuttgart zurück. Jetzt versucht er es erneut in Burnley.