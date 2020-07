Eine Einbrecherbande aus Magdeburg konnte in Weferlingen geschnappt werden. Symbolfoto: Anja Guse

Ermittlungserfolg: Die Polizeiinspektion Magdeburg und die Polizeidirektion Braunschweig konnten eine Gruppe gesuchter Einbrecher stellen.

Aline Wobker ist seit April 2019 Volontärin bei der Volksstimme. Neben dem Studium in Magdeburg arbeitete sie bei dem Musiksender Pop10 und sammelte erste Lokalredaktionserfahrungen beim Westfalen Blatt. aline.wobker@volksstimme.de ›

Matthias Fricke arbeitet seit 1991 bei der Volksstimme als Polizeireporter. Er wohnt in Magdeburg. matthias.fricke@volksstimme.de ›

Weferlingen/Magdeburg l Polizisten aus Magdeburg und Braunschweig haben in der Nacht zum Donnerstag eine Einbrecherbande gefasst. Die drei Beschuldigten im Alter zwischen 31 und 41 Jahren waren laut Polizei in einen Supermarkt in Wefensleben (Börde) eingestiegen.

Sie stehen noch für diverse weitere Einbrüche in Supermärkte, Discounter und Tabakgeschäfte in beiden Bundesländern unter Verdacht. Daraufhin hatte die Polizei eine Kooperationsvereinbarung getroffen. Seit März 2020 ermittelt die Ermittlungsgruppe gegen die Tätergruppe, die überwiegend in Magdeburg ansässig ist.

„Wir gehen davon aus, dass einige Taten sowohl in Sachsen-Anhalt, als auch im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig dieser Personengruppierung zuzurechnen sind", teilt Oliver Grotha, Dezernatsleiter für Kriminalitätsbekämpfung in Braunschweig, mit.

Gegen die drei dringend Tatverdächtigen wurde am heutigen Freitag Haftbefehl erlassen. Dieser wurde jedoch in zwei Fällen gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der dritte Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, teilt die Polizeiinspektion Magdeburg mit.