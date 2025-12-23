Das gesamte Schillergymnasium in Calbe organisierte einen ganzen Tag voller Überraschungen für Rolf-Uwe Friederichs an seinem großen Ehrentag.

Die Schüler singen ihrem Schulleiter hier ein Ständchen zur Begrüßung.

Calbe. - Es gibt Tage im Leben, die sind schon aufgrund des bloßen Datums etwas Besonderes. Im besten Fall jedoch gibt es viele schöne Momente, die ihn dann, und genau deshalb unvergesslich werden lassen, teilt das Schillergymnasium nun mit.