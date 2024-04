Ausflüge und Gastronomie Fahrradtour durch die Börde: Diese Restaurants laden am Aller-Elbe-Radweg zum Einkehren ein

Der Aller-Elbe-Radweg führt durch die Börde. Wer die Etappen meistern will, muss Pausen einlegen. Was für Restaurants liegen an der Strecke und für wen eignet sich der Radweg?