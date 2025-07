Die Sommerferien in der Verbandsgemeinde Flechtingen werden nicht langweilig. Schon in den ersten beiden Ferienwochen gibt es Sport, Spiel und Spaß.

Lagerfeuerromantik soll am Donnerstag, 3. Juli, in Dorst aufkommen. Stockbrot und Würstchen schmecken selbstgemacht besonders lecker.

Flechtingen - Rucksack packen, Freunde schnappen und los geht’s: Die Sommerferien haben begonnen, und die Verbandsgemeinde Flechtingen konnte nicht zuletzt dank der neu eingestellten Jugendfachkraft Elise Wiesetzki in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren auf die Beine stellen.

Große Auswahl gibt es zwischen sportlichen Wettkämpfen, tierischen Erlebnissen, spannenden Naturabenteuern und besonderen Ausflügen – für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein. Ein spontane Teilnahme ist jederzeit möglich, es gelten keine Anmeldefristen, teilt die Verbandsgemeinde Flechtingen mit.

Jugendmobil als Taxi

Eltern können ihre Kinder ganz flexibel und auch noch kurzfristig für die Angebote anmelden. Es lohnt sich also, regelmäßig auf die Internetseite der Verbandsgemeinde zu schauen – bei allen Programmpunkten gibt es noch freie Plätze. Und das Beste: Wo junge Leute nicht wissen, wie sie von A nach B kommen sollen, um an einem Ferienangebot teilzunehmen, hilft Elise Wiesetzki. Ihr steht das Jugendmobil zur Verfügung, mit dem sie die Kinder und Jugendlichen befördern kann.

Am heutigen Dienstag startet um 17 Uhr eine School-is-out-Party im Jugendzentrum Flechtingen. Bis 20 Uhr kann der Ferienstart ausgiebig gefeiert werden. Im Jugendklub in Altenhausen können am morgigen Mittwoch zwischen 14 und 18 Uhr Wasserbomben für eine erfrischende Schlacht voller Spaß und Aktion gebastelt werden. Stockbrot und Würstchen können am 3. Juli ab 17 Uhr beim Lagerfeuerabend auf dem Bolzplatz in Dorst geröstet werden.

Besonderes Augenmerk gilt dem Freitagsangebot im Ferienkalender. Am 4. Juli startet m 17 Uhr ein Kinoabend im Flechtinger Kurhaus. Zum Filmspaß für alle Altersgruppen wartet Popcorn.

Ponyhof und Elbauenpark

Hoch zu Ross soll es am Montag, 7. Juli, in die zweite Ferienwoche gehen. Auf dem Ponyhof Unseburg warten tierische Erlebnisse auf die Teilnehmer. Sie werden in ihren Heimatorten abgeholt, allerdings schon ab 7 Uhr, so dass es ein lohnender Ausflug für alle kleinen und großen Pferdenarren werden dürfte.

Einen Tag später geht es an die Ohre zum Tümpeln. Von 9 bis 13 Uhr kann am 8. Juli die Welt des tierischen Naturraums Ohre mit einem Ranger aus dem Biosphärenreservat erlebt werden. Am Mittwoch, 9. Juli, wartet der Elbauenpark Magdeburg darauf, erobert zu werden. Rutschenturm und Wasserspielplatz sind nur zwei Angebote zum Genießen. Los geht es auch hier um 9 Uhr.

Neugierig geworden und Lust auf ein Abenteuer bekommen? Elise Wiesetzki freut sich über Anmeldungen, am besten schriftlich per E-Mail an jugendarbeit@vg-flechtingen.de.

Das komplette Programm gibt es auf der Homepage der Gemeinde Flechtingen unter Kinder- und Jugendarbeit - Familie & Bildung.