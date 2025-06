Feuer-Drama mit Video und Bildern: Wohnhaus an der Burgstraße in Haldensleben brennt

Ein Feuer ist in einem Wohnhaus an der Burgstraße in Haldensleben ausgebrochen. Kurze Zeit später war die Feuerwehr vor Ort.

Haldensleben. - Ein dramatischer Einsatz hielt die Feuerwehr und Polizei in Atem: Am Donnerstagabend um 20.29 Uhr wurde ein Großbrand in einem Wohnhaus an der Burgstraße gemeldet. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Feuer entdeckt und sofort den Notruf gewählt – eine Entscheidung, die Schlimmeres verhinderte.