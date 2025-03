Feuer in Haldensleben: Brandursache weiter unklar

Ein Fachwerkhaus in der Jacobstraße in Haldensleben ist nach einem Feuer im Dachstuhl unbewohnbar.

Ein Fachwerkhaus in der Jacobstraße in Haldensleben ist nach einem Brand im Dachstuhl unbewohnbar. Das Feuer war am späten Sonnabendabend ausgebrochen. Kurz vor 23 Uhr wurde die Haldensleber Feuerwehr alarmiert.

Wie Ortswehrleiter Frank Juhl erklärt, sei die Treppe zum Dachboden beim Eintreffen der Kameraden bereits weggebrannt gewesen. Ein Übergreifen auf die benachbarten Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause, Anwohner der benachbarten Häuser seien von der Polizei in Sicherheit gebracht worden.

Während der Evakuierung habe sich eine Person am Fuß verletzt und sei medizinisch versorgt worden. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Völlig unklar sei weiterhin, warum das Feuer ausgebrochen war. Wie Polizeisprecherin Claudia Seidemann am Montag (31. März) mitteilte, werden Brandursachenermittler voraussichtlich heute vor Ort sein.