Feuerwehr löscht Brand am Roland-Kaufhaus in Haldensleben

Bei einem Einsatz am ehemaligen Roland-Kaufhaus in Haldensleben haben die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr einen Brand gelöscht. Was war die Ursache?

Am ehemaligen Roland-Kaufhaus brannten am Montagabend Holzplatten, die vom Abriss übrig waren.

Haldensleben - Die freiwillige Feuerwehr in Haldensleben musste am Montag, 21. März 2022, gegen 19.15 Uhr zu einem Brand am ehemaligen Roland-Kaufhaus ausrücken. So hatte laut Einsatzleiter zunächst die Polizei der Feuerwehr gemeldet, dass sich mehrere Glutnester am und im Gebäude befinden würden.