Einsatz am Sonntag in Haldensleben Feuerwehr löscht Brand in einer Wohnung an der Magdeburger Straße

In einer Wohnung an der Magdeburger Straße in Haldensleben hat es am frühen Sonntagmorgen, 14. April, gebrannt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist den Wehrleuten schleierhaft.