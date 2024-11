Das Gerätehaus der Feuerwehr in Satuelle würde mit einem Neubau in Uthmöden überflüssig.

Satuelle/Uthmöden. - Anbau oder aus zwei mach eins? Einig sind sich die Feuerwehr in Satuelle und die Verwaltung lediglich darüber, dass sie sich nicht einig sind. Die Mitglieder der Satueller Wehr drohen im Fall eines gemeinsamen Feuerwehr-Neubaus am Standort Uthmöden und der Stilllegung des Gebäudes in Satuelle sogar mit Austritten. Aber egal, ob Neubau oder Erweiterung der beiden bestehenden Feuerwehrgebäude – jetzt könnte die gesamte Planung in weite Ferne rücken.