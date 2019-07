Bei Bebertal im Landkreis Börde hat ein Getreidefeld Feuer gefangen. Die B 245 ist gesperrt, Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen.

Bebertal l Ein Getreidebrand hält die Feuerwehren nahe Bebertal in Atem. Rund 20 Kameraden aus Bebertal und Haldensleben sind mit sechs Fahrzeugen ausgerückt, um das Feuer zu löschen. Frank Juhl, Feuerwehr-Chef in Haldensleben, vermutet, dass mehrere Hektar des Feldes an der Bundesstraße 245 in Flammen stehen und dass das Feuer eventuell durch Mäharbeiten ausgelöst worden sein könnte.

Den Feuerwehrleuten wird das Löschen durch den Wind erschwert. Glutnester werden dadurch immer wieder angefacht und sorgen für ein erneutes Auflodern der Flammen. Während die Kameraden sich den Löscharbeiten widmen, zieht ein Agrarfahrzeug Schneisen in den Acker, um ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern.

Wie lange die Löscharbeiten noch dauern werden, ist laut Frank Juhl schwer zu sagen. Die B245 ist derzeit für den Verkehr gesperrt, um die Löscharbeiten nicht zu behindern.