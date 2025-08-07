Steaks aus Irland, Couscous aus Marokko und Putenfleisch aus Wieglitz: Wo der Sommer zum Fest für Grillfans wird. Hier gibt es Tipps für Genießer.

Feuriger Genuss unter freiem Himmel: So schmeckt der Sommer in der Region

Ines und Stephan Holtorf (rechts) präsentieren zusammen mit Küchenchef Kay Zimmermann das sommerliche Grillbüfett im malerischen Biergarten des „Alten Speichers“ in Altenhausene.

Altenhausen/Bülstringen/Calvörde. - Wenn laue Sommerabende zum Genießen einladen, wird in vielen Orten der Region der Grill angeheizt. Ob saftige Steaks, buntes Grillgemüse oder orientalische Spezialitäten – Gasthäuser bieten kulinarische Höhepunkte unter freiem Himmel an. Lesen Sie dazu Wo Biergärten locken – und was ein Bier kostet.