Steaks aus Irland, Couscous aus Marokko und Putenfleisch aus Wieglitz: Wo der Sommer zum Fest für Grillfans wird. Hier gibt es Tipps für Genießer.

Von Anett Roisch 07.08.2025, 06:00
Ines und Stephan Holtorf (rechts) präsentieren zusammen mit Küchenchef Kay Zimmermann das sommerliche Grillbüfett im malerischen Biergarten des „Alten Speichers“ in Altenhausene.
Ines und Stephan Holtorf (rechts) präsentieren zusammen mit Küchenchef Kay Zimmermann das sommerliche Grillbüfett im malerischen Biergarten des „Alten Speichers“ in Altenhausene. Foto: Anett Roisch

Altenhausen/Bülstringen/Calvörde. - Wenn laue Sommerabende zum Genießen einladen, wird in vielen Orten der Region der Grill angeheizt. Ob saftige Steaks, buntes Grillgemüse oder orientalische Spezialitäten – Gasthäuser bieten kulinarische Höhepunkte unter freiem Himmel an. Lesen Sie dazu Wo Biergärten locken – und was ein Bier kostet.