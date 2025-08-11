Der Kreisverkehr am Flechtinger Kurhaus wird bis zum 10. Oktober saniert. Die Vollsperrung bringt Umleitungen und verlängerte Fahrwege für Autofahrer.

Flechtingen wird ab heute bis Mitte Oktober zur Sackgasse. Der innerörtliche Kreisverkehr wird umfassend saniert. Autofahrer müssen eine Umleitung nehmen.

FLECHTINGEN/BÜLSTRINGEN. - Ab heute wird Flechtingen für die kommenden neun Wochen zum Nadelöhr. Ein zentraler Punkt - der Kreisverkehr am Kurhaus, wo die Landesstraßen (L) 25 (Altenhausen – Calvörde) und 43 (Behnsdorf – Bülstringen) aufeinandertreffen – wird für Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Planmäßig soll bis zum 10. Oktober gebaut werden. Bis dahin müssen Kraftfahrer mit Behinderungen und Einschränkungen zurechtkommen, teilt das Landes-Verkehrsministerium mit. Wie vielerorts werden die Sommermonate schwerpunktmäßig für Straßeninstandhaltungsmaßnahmen genutzt.