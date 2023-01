Einsatz Frühjahrsputz für das Bebertaler Storchennest

Auf eine stattliche Höhe ist das Storchennest auf dem Schornstein des alten Heizhauses an der Bebertaler Grundschule angewachsen. Seit den 1990er Jahren brütet Meister Adebar alljährlich in fast 30 Metern Höhe. Doch sein Horst war in Schieflage geraten und musste darum abgetragen werden.