Am Ende kam sie doch noch an die Leine: die freche Terrier-Mix-Hündin. Foto: Polizei

Eine kleiner Terrier-Mix-Hündin wollte nicht gleich mit der Polizei mitgehen.

Haldensleben (vs) l Die kleine Hundedame scheint für ihre Ausflüge schon bekannt zu sein. Am Mittwochmorgen wurde die Terrier-Mix-Hündin in Haldensleben auf der Gerikestraße entdeckt. Die herbeigerufenen Polizisten nahmen sich der Ausflüglerin an. Damit war die freche Hündin aber nicht ganz einverstanden. Beim Versuch sie anzuleinen, reagierte sie "etwas ungehalten", schreiben die Beamten in ihrem Bericht.

Den Polizisten gelang es aber beruhigend auf das ängstliche Tier einzuwirken, sodass sie sich an der Leine zum Polizeirevier bringen ließ. Ein Mitarbeiter des Tierheim, der die Hundedame später abholte, erkannte sie gleich wieder. Nur wenig später meldete sich dann auch die Besitzerin.