Die Orgel in der Haldensleber Stadtkirche St. Marien wird derzeit saniert. Die Kosten belaufen sich auf rund 880.000 Euro. Nun gibt es weiteres Geld. Wann die Orgel möglicherweise wieder von der Empore erklingen könnte.

Für die Orgel in der Haldensleber Kirche St. Marien gibt es weitere Förderung

15.000 Euro mehr gibt es für die Orgelsanierung in Haldensleben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben. - Die Sanierung der Orgel in der Kirche St. Marien in Haldensleben soll eine weitere Förderung erhalten. Der Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Umwelt des Landkreises Börde hat vorgestern für eine entsprechende Vorlage gestimmt. Dabei geht es um 15.000 Euro über ein Leader-Projekt. „Insgesamt waren alle fünf Anträge, die im Laufe des Jahres 2023 eingereicht wurden, förderfähig. Sie entsprechen den Richtlinien“, sagt Andreas Baumeister vom Landkreis Börde. „Die Finanzierung ist für alle gesichert.“ Die Bewilligung der Förderung ist eine freiwillige Leistung des Landkreises und erfolgt nach Ermessen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Für das Jahr 2023 stehen laut Andreas Baumeister Fördermittel in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung, wovon bisher 2.500 Euro für ein Projekt im Drömling veranschlagt wurden. „Darüber konnte der Landrat aufgrund der Förderhöhe gemäß der Richtlinie für Leader-Projekte selbst entscheiden.“