Fuß vom Gas in Walbeck und Hörsingen

Zwar ist die Durchfahrt verboten, dennoch gilt auch an der Bauhofbrücke in Walbeck ab sofort Tempo 30 und rechts vor links.

Walbeck/Hörsingen - Vor wenigen Wochen hat die Einheitsgemeinde in Oebisfelde neue 30er-Zonen eingerichtet. Jetzt hat die Stadt auch in den Ortsteilen Walbeck und Hörsingen nachgezogen und mehre verkehrsberuhigte Bereiche installiert. Dort gilt ab sofort ebenfalls Tempo 30 und an allen Kreuzungen und Einmündungen grundsätzlich die Regelung rechts vor links.