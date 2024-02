Tierschutz Futter für Katzen auf der Bülstringer Straße in Haldensleben: Ist das denn erlaubt?

Auf der Bülstringer Straße in Haldensleben werden offenbar Schmusetiger verköstigt. Ist das überhaupt rechtens? In Städten wie Magdeburg und Halle ist das Füttern freilebender Tiere strengstens verboten. Und in der Börde-Kreisstadt?