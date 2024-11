Der Volkstrauertag ist heute aktueller denn je. So verlief die Gedenkveranstaltung in Haldesleben.

Gedenken an die Opfer von Kriegen

Volkstrauertag in Haldensleben

Kranzniederlegung zum Volkstrauertag in Haldensleben.

Anlässlich des Volkstrauertages am 17. November sind auf dem städtischen Friedhof in Haldensleben der Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft und Verfolgung in der Vergangenheit und Gegenwart gedacht worden.

Bürgermeister Bernhard Hieber und der Stadtratsvorsitzende Guido Henke sowie Dezernent Marcus Waselewski in Vertretung des Landkreises Börde und weitere Gäste legten im Rahmen einer Gedenkfeier am Kriegerdenkmal Kränze nieder.

Auch Pfarrer Matthias Simon von der Kirchengemeinde St. Marien in Haldensleben richtete einige Worte an die Besucher. Für die musikalische Umrahmung der Gedenkstunde sorgte die Blaskapelle Satuelle. Soldaten vom Gefechtsübungszentrum Heer hielten die Ehrenwache.