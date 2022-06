Geht es Nutria in Haldensleben bald an den Pelz? Das sagen Jäger und Tierschützer

Immer mehr Nutrias in Haldensleben könnte zum Problem werden. Was ein Jäger und die Tierschutzorganisation NABU davon halten und warum das Töten von Nutrias der letzte, aber vielleicht notwendige Weg ist.

Nutrias vermehren sich in Deutschland beinah ungehindert. Ein Problem auch in Haldensleben.

Haldensleben - Die Stadt Haldensleben hat ein Nutria-Problem. Das lässt zumindest aus einer Anzeige im Haldensleber Stadtanzeiger schließen, die die Gemeinde veröffentlichte. So sollen Anwohner von einer wachsenden Population der Nager im Haldensleber Stadtpark und dem Ölmühlenteich im Landschaftspark Althaldensleben berichtet haben. In der Anzeige bittet die Stadt darum, die Tiere nicht zu füttern. Warum all die Aufregung und wie weit darf Tierschutz gehen?