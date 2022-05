Gemeinde Erxleben saniert marode Gebäude

Trotz knapper Kassen investiert die Gemeinde Erxleben in die Sanierung ihrer Immobilien. Derzeit werden Gebäude in Hakenstedt und Uhrsleben auf Vordermann gebracht.

Das Mietshaus in der Hakenstedter Hauptstraße hat als erstes neue Fenster und Türen erhalten. Die Sanierung geht kontinuierlich weiter, unter anderem Auf dem Gutshof in Uhrsleben.

Hakenstedt/Uhrsleben - Die Sanierungsoffensive der gemeindeeigenen Mietobjekte in verschiedenen Orten läuft auf Hochtouren. In einem ersten Schritt wurden nun neue Türen und Fenster in das Mietshaus in der Hauptstraße 13 in Hakenstedt fertiggestellt und eingebaut. Dem folgen soll im neuen Jahr die Sanierung der Dachdämmung und der Außenfassade sowie eine neue Heizungsanlage.