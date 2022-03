Gemütliche Tour auf der neuen Ortsumgehung Wedringen

Die neue Ortsumgehung hatten die Wedringer und ihre Gäste noch einmal ganz für sich. Am Donnerstag, 2. September, wird die B71n für den Verkehr freigegeben.

Wedringen - Bevor am kommenden Donnerstag die Wedringer Ortsumgehung offiziell für den Verkehr freigegeben wird, haben die Wedringer „ihre“ B71n schon einmal getetest. Per Fahrrad und Pferdekutsche, auf Inline-Skates oder im Bus, unter Polizeischutz und den wachsamen Augen der Feuerwehr haben sie die Straße „erfahren“, um die sie so lange gekämpft hatten. Doch auch zahlreiche Radler aus der näheren Umgehung hatten sich eingereiht, um wenigstens einmal auf der Straße zu fahren. Ab Donnerstag haben Radfahrer hier nämlich wieder schlechte Karten.