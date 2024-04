Althaldensleben. - Auf eine Zeitreise in vergangene Zeiten können sich die Besucher des Haldensleber Gertrudiums begeben. Im Landschaftspark Althaldensleben-Hundisburg steigt am 15. und 16. Juni erneut ein großes Mittelalter-Spektakel – mit einem Abstecher in die 1920er Jahre.

Bürgermeister Bernhard Hieber und Herzogin Gertrud, die Namensgeberin des historischen Festes, haben vorab das Programm zum Gertrudium vorgestellt. „Etwa 150 Mitwirkende lassen am Burgwall das Mittelalter und die 1920er Jahre aufleben. In beiden Welten bieten sie einen bunten und abwechslungsreichen Mix aus Musik, Handwerk, Shows und Vergnügen“, teilt Pressesprecherin Anja Malek mit.

Rittersleute gewähren Einblicke in althergebrachte Handwerks- und Kampfkunst und laden zu Spiel- und Bastelaktionen ein. Zu hören sind zudem „Die Irrlichter“ mit mittelalterlichem Gesang. Gastgeberin Gertrud von Haldensleben kommt wiederum in Begleitung des Haldensleber Rolands sowie Kaiser Otto und seinem Gefolge. Ebenfalls zu erleben sind laut Pressemitteilung Herold Fogelvrei, Wegelaberer Magister von Winterfeld, Gaukler und Wortakrobat Nikodemus, Falkner Gerhard Teuber sowie Kinderbuchautorin und Drömlings-Waldfee Nicole Schaa.

Gertrudium: 20er-Jahre Zeitkapsel

Viel zu bieten hat auch die 1920er-Jahre-Zeitinsel, wo „Musik for the Kitchen“ die Besucher an beiden Tagen zum Swingen bringe. Die Akrobaten von „Inflammati“ sind ebenfalls dabei und präsentieren ihre irrwitzige Bademeistershow am Ölmühlteich. Zu erleben sind außerdem Magier Toby, ein nostalgisches Kettenkarussell, Puppenspiel mit der Lahburger Märchenbühne, Reinlichkeitsrituale bei den Groß Ammensleber Waschweibern und Keramisches von den Haldensleber Tonkünstlerinnen „Elementianas“.

„Einer der Höhepunkte des Gertrudiums ist zudem die Feuershow mit ,Hypnotica’. Hier vereinen sich Tanz, Akrobatik, bezaubernde Kostüme, mitreißende Musik und feuriges Talent zu einem atemberaubenden Spektakel, das die Besucher am Samstagabend staunen lässt“, teilt Anja Malek mit.

Das Getrudium ist wie folgt geöffnet: Sonnabend, 15. Juni, von 12 bis 23 Uhr und Sonntag, 16. Juni, von 11 bis 18 Uhr. Am Sonnabend wird zwischen 16 und 23 Uhr ein kostenloser Bus-Shuttle vom Schloss-Parkplatz in Hundisburg zum Festgelände eingerichtet. Der Eintritt zum Getrudium ist frei.