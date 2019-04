In der Haldensleber Stadtverwaltung wird die nächste Großveranstaltung vorbereitet: das Gertrudium im Landschaftspark.

Althaldensleben l „Geschichte trifft Geheimnis“ heißt es wieder im Landschaftspark Althaldensleben-Hundisburg – und zwar am 15. und 16. Juni 2019. Und zwar dann, wenn auf der Althaldensleber Seite des Areals rund um den Ölmühlenteich das Gertrudium gefeiert wird. Das mittelalterliche Fest hat sich behauptet und seinen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt Haldensleben gefunden.

Im Jahr 2005 als Mittelalter-Spectaculum auf dem Haldensleber Marktplatz ins Leben gerufen, zog es nach seiner Umbenennung in Gertrudium – zu Ehren Gertruds von Haldensleben – auf den Alten Friedhof um. Mit dem historischen Fest zum Jubiläum „1050 Jahre Haldensleben“, das 2016 im Landschaftspark Althaldensleben-Hundisburg gefeiert wurde, hatten die Gertrudium-Organisatoren dieses Gelände für sich entdeckt.

Gewagte Weltpremiere

„Wir wollen die Erfolgsgeschichte der Veranstaltung fortführen und haben auch diesmal zwei Welten mitein- ander vermischt“, sagt Haldenslebens Pressesprecher Lutz Zimmermann. Er spielt damit auf das Motto des Gertrudiums an. „Geschichte trifft Geheimnis“ – das heißt in diesem Fall, dass das Mittelalter auf die Goldenen Zwanziger trifft. Die ungewöhnliche Mischung fand in den vergangenen Jahren großen Anklang und zog zahlreiche Besucher zum Gertrudium.

Bilder Die „Flugträumer“ werden beim Gertrudium eine spektakuläre Feuershow auf dem Ölmühlenteich präsentieren. Foto: Jürgen Loercher



Der ungezügelte Lebensstil der Zwanziger Jahre soll 2019 noch stimmungsvoller zele- briert werden. So sollen am Veranstaltungs-Sonnabend tagsüber die Band „Salon Swing“ und abends die „Whiskydenker“ Bühne und Zuschauerreihen zum Swingen bringen. Letztere haben ihr Können bereits 2018 in der Hundisburger Ziegelei unter Beweis gestellt, als sie im Rahmen der Sommermusikakademie auftraten und viele Haldensleber begeisterten.

Weil auch das Glücksspiel zu den Goldenen Zwanzigern gehörte, können auch die Gäste des Gertrudiums diesem frönen und beispielsweise über Witz und Tricks einer „Berliner Göre“ staunen, die zum Maus-Roulette mit echten Mäusen einlädt. „Amüsement auf höchstem Niveau versprechen auch die ‚Flugträumer‘“, heißt es aus der Stadtverwaltung weiter. Das vielseitige Artisten- ensemble aus Berlin sei durch seine charakteristischen Bühnenshows bekannt, in denen Artistik, Jonglage, Feuer und Comedy verbunden werden. Am Sonnabendabend gebe es eine kleine Weltpremiere mit den Flugträumern, denn die Artisten treten mit einer spektakulären Feuershow nicht vor, sondern auf dem Ölmühlenteich auf. Dazu werde laut Lutz Zimmermann extra ein zehn mal acht Meter großes Floß gebaut.

Handwerk zum Ausprobieren

Die „Flugträumer“ werden auch am Sonntag mit zwei Shows auf der Bühne des Gertrudiums zu sehen sein und wechseln sich mit „Monsieur Pompadour“ ab – einer Gruppe, die Chansons über das Leben und die Liebe im Gepäck hat. Im anderen und eigentlichen Reich des Gertrudiums, dem von Gertrud von Haldensleben am Burgwall, liefern die „Irrlichter“ Musik aus vergangenen Zeiten. Die Musikerinnen möchten die Besucher mit ihrem mehrstimmigen Gesang ganz in das Reich voll von buntem Markttreiben, Romantik und Minne hineinziehen. Mit zarten Tönen solle laut Organisatoren wohl auch ein Einhorn angelockt werden, sodass die Gäste das sonst scheue Fabelwesen zu Gesicht bekommen werden.

An beiden Festtagen macht Gaukler Robert Friedrich der Herzogin mit Jonglage und Gaukelei seine Aufwartung, Frau Hex Pex zieht mit ihrem Figurentheater hingegen die Kinder in ihren Bann. Herzogin Gertrud, Kaiser Otto und Kaiserin Adelheid werden Audienz halten und aufpassen, dass es in den mittelalterlichen Lagern, in denen sich auch Ritter und Handwerker sammeln und präsentieren, gesittet zugeht. Mitmachaktionen für Groß und Klein wie Bogenschießen, Bastelarbeiten oder Schwertkämpfe mit Ritter Kay Stiegler im Ritterlager Sturvolt werden für die Besucher angeboten.

Die Greifenritter machen den Nachwuchs für einen Wikingerkreuzzug fit. Im Lager der Haldensleber Tempelritter kann mittelalterlich gespielt werden, außerdem gibt es Geschichten aus Haldenslebens Stadtgeschichte zu erfahren. Im Lager der Normannen werden unter anderem Greifvögel für Faszination sorgen. Traditionelle Handwerkskunst gibt es bei den Schmieden, dem Seiler, dem Töpfer, dem Steinmetz und der Filzerin zu bestaunen – viele von ihnen laden zum Ausprobieren ein.

Das Gertrudium findet am Sonnabend, 15. Juni, von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag, 16. Juni, von 11 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Infos finden Sie hier.